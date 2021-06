Sex/Life è la nuova serie Netflix sulla sessualità femminile. Quello che sappiamo finora

Netflix si prepara a lanciare una nuova serie che ha tutta l'aria di voler provocare il pubblico. Si chiama Sex/Life ed è un progetto della piattaforma di streaming che approfondirà il tema dell'espressione dei desideri più intimi e del peso di un passato ribelle in una relazione nuova. Con protagonista Billie Connelly (Sarah Shahi di Person of Interest), questa nuova serie Netflix si spinge un po' al di là dei canoni classici parlando d'amore, di sesso e di desdierio tutto dal punto di vista femminile. La serie è tratta dal romanzo di BB Easton, 44 Chapters About 4 Men ed è stato adattato al mondo delle serie tv dalla scenografia di Stacy Rukeyser (UnReal). Sex/Life è in programma per debuttare, con 8 episodi inediti, sulla piattaforma di streaming il prossimo 25 giugno 2021.

Sex/Life: di cosa parla?

La storia raccontata da Sex/Life è quella di un triangolo amoroso non tra tre persone ma tra moglie, marito e il passato della donna. Billie è una donna che è diventata negli anni la "moglie e madre perfetta" ma, nel suo passato non è stata proprio aderente a questi tradizionali canoni della società. Ora è sposata con Cooper, interpretato da Mike Vogel, e si è trasferita in Connecticut ma prima della relazione con quest'uomo, Billie era uno spirito libero, una ribelle che viveva a New York City insieme alla sua migliore amica Sasha e viveva una vita all'insegna della sregolatezza. Ora, costretta a fare la mamma e la moglie inizia a sentire stretta questa vita di responsabilità e a rimpiangere un passato di libertà e spensieratezza. Così, non potendo scappare dalle mura domestica, inizia a scrivere un diario e a fantasticare sul suo ex fidanzato Brad, la cui delusione d'amore la affligge tuttora. Tutto viene messo in discussione, però, quando suo marito trova il diario, evento che cambierà radicalmente la sua vita sessuale matrimoniale e la riporterà in un certo senso alla vita che credeva di essersi lasciata alle spalle.

Il trailer di Sex/Life