È ufficiale: rivelata la trama della serie tv sul prequel del Signore degli Anelli

Prima le indiscrezioni, poi la conferma ufficiale: è stata finalmente rivelata la sinossi, cioè l'esposizione sintetica della trama della serie tv sul Signore degli Anelli, che sarà trasmessa su Amazon Prime Video e che promette di riempire il vuoto lasciato dalla fine di Game of Thrones.

L'anticipazione era stata pubblicata il 12 gennaio su TheOneRing.net, sito gestito e dedicato ai fan dell'universo creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien, ma è solo da qualche ora che è arrivata la conferma ufficiale su Twitter, dove l'account ufficiale della serie tv Prime Video ha rewittato i contenuti pubblicati da The One Ring.

Come già sanno i fan tolkeniani, la serie tv Amazon Prime Video non parlerà delle avventure di Bilbo né di Frodo Baggins, cioè quelle raccontate anche al cinema nelle trilogie sul Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Dal 2017, quando Amazon annunciò ufficialmente di aver acquisito i diritti per una serie tv ambientata nella Terra di Mezzo, si sono rincorse varie voci: secondo una, ad esempio, la trama sarebbe ruotata intorno al giovane Aragorn.

Invece, come anticipato da The One Ring e confermato ufficialmente, la serie narrerà vicende avvenute migliaia di anni prima rispetto a quelle viste nei film di Peter Jackson, e più precisamente nella Seconda Era, quella che inizia con l'allontanamento da Arda dell'Oscuro Signore Morgoth e termina 3441 anni dopo con la prima sconfitta di Sauron per mano dell'Ultima Alleanza tra Elfi e uomini.

Il nome ufficiale che avrà la serie non è ancora noto, ma ora abbiamo la sinossi confermata ufficialmente. Eccola prima in inglese e poi tradotta in italiano.

Amazon Studios’ forthcoming series brings to screens for the very first time the heroic legends of the fabled Second Age of Middle-earth’s history. This epic drama is set thousands of years before the events of J.R.R. Tolkien’s The Hobbit and The Lord of the Rings, and will take viewers back to an era in which great powers were forged, kingdoms rose to glory and fell to ruin, unlikely heroes were tested, hope hung by the finest of threads, and the greatest villain that ever flowed from Tolkien’s pen threatened to cover all the world in darkness. Beginning in a time of relative peace, the series follows an ensemble cast of characters, both familiar and new, as they confront the long-feared re-emergence of evil to Middle-earth. From the darkest depths of the Misty Mountains, to the majestic forests of the elf-capital of Lindon, to the breathtaking island kingdom of Númenor, to the furthest reaches of the map, these kingdoms and characters will carve out legacies that live on long after they are gone.

La prossima serie degli Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della favolosa Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questa storia epica è ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati da J.R.R. Tolkien ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli, e porterà gli spettatori in un'era in cui venivano forgiati grandi poteri, i regni arrivavano alla gloria e crollavano in rovina, improbabili eroi venivano messi alla prova, la speranza era appesa a un filo sottilissimo, e il più grande nemico uscito dalla penna di Tolkien minacciava di gettare tutta la Terra di Mezzo nell'oscurità. Iniziando da un periodo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, sia nuovi sia familiari, mentre affronteranno la lungamente temuta ricomparsa del male nella Terra di Mezzo. Dalle oscure profondità delle Montagne Nebbiose fino alle maestose foreste di Lindon, la capitale del regno degli elfi, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e questi personaggi forgeranno le eredità che resteranno a lungo dopo che loro non ci saranno più.