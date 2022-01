La spiegazione del finale scioccante de "La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra"

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix riportando sul piccolo schermo uno dei nomi più celebri del mondo seriale degli anni '90, Kristen Bell. Stiamo parlando di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, il nuovo thriller della piattaforma di streaming che in otto episodi è in grado di tenere sospeso lo spettatore dall'inizio alla fine lasciandolo con il dubbio su chi possa essere l'assassino fino alle ultime scene dell'ultimo episodio della serie.

Iniziamo con il dire che questa serie è un po' particolare, non brilla ma non delude neanche del tutto, la si apprezza per alcuni aspetti, ci si fa una risata per altri ma a fare più scalpore non è tanto la trama o i continui colpi di scena, è il finale. Forse per la prima volta nella storia di questo genere di racconto non si riesce mai a capire chi possa essere il killer che si rivela essere, nell'ultimo episodio, il personaggio più improbabile di tutti. Ma perché è così sconvolgente il finale di questa serie che sta già facendo tanto parlare di sé?

Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul finale di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra e se non l'avete ancora vista non andate avanti perché potreste rovinarvi il finale.

Cosa succede nel finale di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra e chi è il vero assassino

La trama di questa serie è abbastanza lineare: c'è una donna, Anna, che vive seduta davanti a una finestra a bere vino rosso e fare i conti con le sue allucinazioni e una depressione spuntata fuori dopo la morte della figlia, mangiata viva da un serial killer. Anna sembra aver perso qualsiasi tipo di speranza nei confronti della vita, è apatica, svogliata e non fa altro che aspettare che il tempo passa guardando la vita degli altri dal vetro di una finestra finché non arriva un nuovo dirimpettaio e lei non testimonia con i suoi occhi un assassinio nella casa di fronte alla sua. La ragazza del suo nuovo vicino di casa, infatti, muore con la gola tagliata. Peccato, però, che sembra che Anna si sia immaginata tutto perché il corpo non viene trovato e l'uomo in casa nega che la sua ragazza sia morta. Anna arriva a mettere in dubbio ciò che ha visto pensando di essersi immaginata tutto ma non è così perché il corpo di questa donna viene ritrovato con l'arma del delitto che altro non è che uno scalpellino da pittura che ha su le impronte della stessa Anna. Che sia stata lei a ucciderla? Prima sembra di sì, infatti viene arrestata, poi si scopre che non è stata lei e vengono accutati altri finché alla fine si scoprirà che la vera assassina è sempre stata la persona meno impensabile di tutte: una bambina di 9 anni, figlia del nuovo vicino di casa di Anna che uccide sua madre, suo padre, la fidanzata di suo padre, la sua maestra di scuola e cerca di uccidere anche Anna che, però, dopo una lotta inverosimile e quasi grottesta con la bambina, riesce a salvarsi.

La serie, però, si concluderà con una scena, due anni dopo, dopo si scoprirà che Anna avrà avuto un'altra figlia con il suo ex marito e che, durante un volo per New York, torna a vedere un assassinio che, però, ancora una volta vede solo lei. Che si sia immaginata tutto?