Netflix racconta l'aldilà nella nuova docu-serie Surviving Death

L'aldilà approda su Netflix in una nuova docu-serie che cerca di raccontare tra scienza e spiritualità il mondo del post morte. Surviving Death è il nuovo progetto del colosso dello streaming in uscita il 6 gennaio sul catalogo con sei episodi inediti che approfondiranno dei casi irrisolti di esperienze accadute di persone che hanno "scampato" la morte per un soffio tra interviste, esperimenti e prospettive diverse. Alla regia del documentario a episodi c'è Ricki Stern che è anche produttore esecutivo del progetto e che ha tratto lo spunto per raccontare l'aldilà dal romanzo omonimo pubblicato dalla giornalista Leslie Kean.

Approccio scientifico e approccio spirituale

A rendere interessante la serie è proprio questa dualità di approccio al racconto delle storie dei sopravvissuti alla morte: da un lato quello scientifico e dall'altro quello prettamente emotivo e spirituale. Un mix di scienza e "religione" che dà una prospettiva totale molto ampia e permette a tutti gli spettatori di scegliere qual è la propria strada e ascoltare, allo stesso tempo, una credenza anche diversa dalla propria. Un vero e proprio spunto di riflessione che sembra essere davvero promettente. Non resta che scoprirlo il 6 gennaio, e per ora, se vi abbiamo incuriosito, ecco il trailer della serie.

Surviving Death: trailer