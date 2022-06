The Imperfects: cosa sappiamo sulla nuova serie sci-fi di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie sci-fi. Un gruppo di ventenni, un esperimento scientifico, l'insorgenza superpoteri inaspettati. Tutto questo è The Imperfects, il nuovo drama fantascientifico della piattaforma di streaming che vede Italia Ricci, l'attrice canadese di Designated Survivor, tra i suoi protagonisti. Si tratta di una storia particolare e accattivante che è stata annunciata in occasione della Geeked Week di Netlfix, l'evento internazionale dedicato alle novità della piattaforma di streaming della prossima stagione, con la pubblicazione del trailer ufficiale che mostra le prime immagini della serie. The Imperfects nasce dai creatori di The Order e Fargo e ha come showrunner Dennis Heaton. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa nuova serie Netflix e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di The Imperfects

The Imperfects: di cosa parla

La storia di The Imperfects è quella di tre ragazzi, tre ventenni che vengono trasformati in creature soprannaturali a causa di un esperimento di un gruppo di scienziati che ha provocato in loro importanti effetti collaterali. I ragazzi si ritrovranno ad avere e a dover imparare a gestire dei superpoteri nella loro vita quotidiana tra amori adolescenziali, la fine della scuola e le ammissioni al college, e in più, faranno di tutto per cercare di capire chi è il responsabile della loro trasformazione.

Quando esce The Imperfects su Netflix

The Imperfects farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel 2022. Non c'è ancora una data precisa di uscita della serie ma entro la fine dell'anno la troveremo sul catalogo Netflix.