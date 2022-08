Untold 2: tutto quello che sappiamo sul ritorno di una delle docuserie Netflix più acclamate

La serie acclamata dalla critica torna con Untold, volume 2, una docuserie di quattro episodi che ancora una volta presenta una prospettiva inedita su epici eventi del mondo dello sport. Dal football americano al basket, passando per lo streetball e la vela, queste sono storie completamente inedite. Al suo debutto settimanale, ogni nuovo episodio parte da un momento cruciale per poi approfondire gli eventi andando oltre i titoli in prima pagina, come raccontano i testimoni diretti che rivelano la risolutezza, la resilienza, le delusioni, i trionfi, la violenza, la comicità e il pathos che trascendono lo sforzo fisico. Che si tratti della storia inedita della relazione online della star del football americano Manti Te’o, dell'arbitro coinvolto nello scandalo delle scommesse nell'NBA, della scalata al successo di un'improbabile società che ha trasformato lo streetball in un fenomeno globale o della sorprendente sconfitta degli Stati Uniti da parte dell'Australia nella Coppa America, Untold esplora la passione e la caparbietà necessarie per diventare campioni e mostra come i trionfi possano essere annullati fuori dalle competizioni. Gli episodi sono diretti da Chapman Way, Maclain Way, Ryan Duffy, Tony Vainuku, Kevin Wilson Jr. e David Terry Fine.

Qui il trailer di Untold, la fidanzata inesistente

Di cosa parla Untold: La fidanzata inesistente

Iniziamo con la prima storia di Untold 2, la fidanzata inesistente. Nato nel paradiso delle Hawaii, il campione di football americano Manti Te'o vive una vita semplice che si basa su tre pilastri: fede, famiglia e football. La grande promessa del football universitario sembrava invincibile, ma quando arriva la tragedia, un'analisi approfondita della sua relazione online provoca un caos mediatico che minaccia il suo futuro e il suo retaggio. L'episodio include lunghe interviste a Manti Te’o (pronomi maschili) e alla persona collegata all'identità online, Ronaiah 'Naya' Tuiasosopo (pronomi femminili).

Quando esce Untold 2 su Netflix

I quattro nuovi episodi di Untold usciranno su Netflix settimanalmente: il 16, 23, 30 agosto e il 6 settembre.