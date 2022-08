'Immenhof – La grande promessa' stasera su Rai 1: trama e cast

Questa sera Rai 1 trasmette 'Immenhof - La grande promessa', sequel di un film andato in onda la scorsa settimana sullo stesso canale. Di produzione tedesca, questo secondo capitolo vede le difficoltà del cavallo Cagliostro, che qualcuno vorrebbe vedere morto. Ancora una volta ad aiutarlo ci sarà Lou: i due si avventurano in un insidioso ma indimenticabile viaggio. Leggiamo le anticipazioni del film.

'Immenhof - La grande promessa': trama e cast

Lou ed Emmie si prendono cura dell’allevamento di famiglia, con l’aiuto della cugina Josy; Charly intanto frequenta la scuola d’arte. Cagliostro, il cavallo campione di Mallinckroth, è stato avvelenato da qualcuno. Sopravvissuto, viene portato al maneggio per essere curato e nascosto. Intanto, però, Emmie e la sua amica Susi avevano già promesso ad una vicina di prendersi cura di ben 22 pony islandesi. Un giorno Lou trova accanto a Cagliostro la punta di uno stivale. Quello che sembrava un luogo totalmente sicuro è dunque vulnerabile. Per Cagliostro si teme un nuovo imminente avvelenamento e, allora, Lou si avventura con il mezzosangue in una fuga che è anche un fantastico viaggio di amicizia. Ma nascondere un cavallo da 18 milioni di euro è un’impresa di non poco conto.

'Immenhof – La grande promessa' (2022) è il sequel del film tedesco 'Immenhof – L’avventura di un’estate' (2019), trasmesso lo scorso lunedì dalla prima rete di casa Rai. Quello che ad oggi è un dittico, nasce da una tradizione ormai consolidata della produzione audiovisiva tedesca, particolarmente affezionata alle storie che narrano di amicizie tra esseri umani e cavalli. La serie più nota è quella di “Windstorm”, composta, per il momento, da cinque pellicole. Per questo secondo capitolo di “Immenhof” troviamo in cabina di regia, ancora una volta, Sharon von Wietersheim. Sostanzialmente confermato, il cast è così composto: Leia Holtwick, Caro Cult, Maximilian Befort, Ella Päffgen, Moritz Bäckerling, Heiner Lauterbach.

Dove vedere 'Immenhof - La grande promessa' (lunedì 22 agosto)

'Immenhof - La grande promessa' va in onda oggi, lunedì 22 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.