"Quando il mondo perse Lady D", oggi su Real Time: anticipazioni

A pochi giorni dal 25° anniversario della morte di Lady Diana, Real Time propone lo speciale “Quando il mondo perse Lady D”: dall’infanzia a Sandringham fino alla scomparsa avvenuta a Parigi 25 anni fa. E poi, ancora, l’impegno sociale e la complessa quotidianità di Buckingham Palace. Scopriamo qualcosa in più su questo documentario.

Quando il mondo perse Lady D: le anticipazioni

Nel corso delle ultime settimane Real Time sta trasmettendo diversi documentari e speciali dedicati all’indimenticata Lady D. L’anniversario è di quelli drammatici e che non si dimenticano: a Parigi, il 31 agosto 1997 Diana Spencer perse la vita a causa di un incidente d’auto. Con lei morirono il compagno, Dodi al-Fayed, e l’autista Henri Paul. In onda oggi, 25 agosto alle 21.20, “Quando il mondo perse Lady D.” utilizza filmati rari o meno che ripercorrono l’intera vita di Diana. Dall'infanzia vissuta a Park House (accanto alla residenza reale di Sandringham) alla non amata scuola, dalla passione per il pianoforte alla conoscenza e il fidanzamento con il principe Carlo. E poi l'impegno sociale, la complicata vita a corte fino al divorzio. Passando per la relazioni che Diana ebbe con l'mprenditore egiziano Dodi Al-Fayed, figlio del milionario Mohamed Al-Fayed, lo speciale si ferma agli episodi di vita che precedettero la tragica e prematura morte. Da alloravDiana è rimasta per tanti una vera icona e, dai film alle pubblicazioni editoriali, il suo mito non cessa di risplendere.

Dove vedere “Quando il mondo perse Lady D” in tv e in streaming (25 agosto)

“Quando il mondo perse Lady D” va in onda oggi, 25 agosto, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo speciale è disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.