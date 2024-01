La repressione del regime

/ Corea del Nord

I due adolescenti nordcoreani condannati a 12 anni di lavori forzati per aver guardato una serie tv

Nel video diffuso dalla Bbc si vedono due sedicenni ammanettati davanti a migliaia di studenti, mentre agenti in uniforme li rimproverano per "non aver riflettuto sui propri errori". L'accusa è di aver guardato intrattenimento proveniente dalla Sud Corea