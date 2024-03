Un altro aereo ha perso un pezzo di fusoliera mentre era in volo

Un aereo della United Airlines partito venerdì 15 marzo dall'aeroporto internazionale di San Francisco era privo di un pannello esterno quando è atterrato all'aeroporto di Rogue Valley Medford, in Oregon. Secondo le informazioni raccolte dai media statunitensi il volo United 433 avrebbe perso in volo un pezzo della fusoliera nella parte inferiore dell'aereo, proprio adiacente al punto in cui si apre il carrello di atterraggio principale.

L'aereo trasportava 139 passeggeri e sei membri dell'equipaggio ma nessuno si sarebbe accorto della "mancanza" fino a quando il velivolo non ha raggiunto il gate. Secondo i funzionari dell'aeroporto internazionale di Medford Rogue Valley, la torre di volo ha immediatamente chiuso le operazioni di volo mentre gli equipaggi di manutenzione hanno spazzato le piste per assicurarsi che fossero libere da eventuali detriti. L'ente statunitense per la sicurezza dei voli ha annunciato un'indagine.

L'aereo coinvolto nell'incidente ha circa 25 anni ma è solo l'ultimo di una serie di recenti problemi meccanici sugli aerei in volo negli Usa. Lunedì, un altro volo della United diretto a San Francisco dall'Australia ha avuto un "problema di manutenzione" ed è stato costretto a tornare a Sydney. Il 4 marzo, il volo United 1118 diretto a Fort Myers, in Florida, è dovuto tornare all'aeroporto intercontinentale George Bush di Houston dopo che il motore ha preso fuoco poco dopo il decollo. Un'indagine della compagnia aerea ha successivamente stabilito che l'incendio è stato causato dal pluriball risucchiato nel motore. Il 7 marzo, un jet ha perso una ruota durante il decollo schiacciando un'auto e danneggiandone molte altre nel parcheggio dell'aeroporto di San Francisco.

Il giorno successivo, 8 marzo, problemi al sistema idraulico di un jet hanno costretto un aereo diretto a Città del Messico a effettuare un atterraggio di emergenza a Los Angeles. Sempre l'8 marzo, il volo United 2477 da Memphis all'aeroporto intercontinentale George Bush di Houston è uscito di pista subito dopo l'atterraggio. 160 passeggeri e sei membri dell'equipaggio del volo furono costretti a lasciare l'aereo utilizzando le stelle aeree sulla pista aperta.

Se in tanti puntano il dito a problemi di manutenzione, resta nella memoria di tutti il problema occorso a un Boeing che ha perso un portellone perché mancavano quattro bulloni di fissaggio.