Il motore prende fuoco: aereo russo si schianta, a bordo 15 persone

Il motore in fiamme, il volo sopra le case, poi lo schianto e la nube di fumo. Un aereo russo utilizzato per il trasporto di attrezzature militari è precipitato nella regione di Ivanovo a nord-est di Mosca. Secondo quanto resto noto dal ministero della Difesa russo, l'incidente sarebbe avvenuto durante la fase di decollo: "A bordo c'erano otto membri dell'equipaggio e sette passeggeri".

Sui social sono diversi i video che immortalano l'incidente, girati da alcuni testimoni oculari: i filmati mostrano l'aereo, modello IL-76, che sorvola un centro abitato mentre scende verso terra con uno dei motori in fiamme.

Un secondo filmato mostra anche l'ultima fase dello schianto, con il velivolo che "scompare" in una zona boschiva, da cui poi si alza una colonna di fumo nero.

⚡️Over the Russian city of Ivanovo, an Il-76 plane caught fire and probably crashed. pic.twitter.com/JjCOMczbjt