L'aereo decolla senza due finestrini: l'equipaggio se ne accorge in volo

Un volo intercontinentale partito con due finestrini dell'aereo privi dei vetri protettivi. Una disattenzione che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Protagonista della vicenda un velivolo della Titan Airways partito dall'aeroporto di Stansted a Londra, in Inghilterra, e diretto in Florida, negli Stati Uniti. L'aereo è decollato in orario con a bordo 11 membri dell'equipaggio e nove passeggeri, con il comandante che soltanto a oltre 14mila piedi di altezza si è accorto che c'era qualcosa di anomalo e ha fatto marcia indietro, tornando allo scalo londinese.

I fatti risalgono allo scorso 4 ottobre, ma soltanto nei giorni sono emersi nuovi dettagli: dopo i controlli sul velivolo si è scoperto che due finestrini erano privi del vetro protettivo, mentre altri due erano disallineati. L'unico oggetto che occupava lo spazio vuoto era il vetro antigraffio, un pezzo di plastica pensato per impedire ai passeggeri di toccare i vetri esterni. Secondo l'Air Accidents Investigation Branch, l'agenzia che collabora con il dipartimento dei Trasporti britannico, l'incidente avrebbe potuto avere "conseguenze più gravi".

Al momento del decollo l'aereo era quasi vuoto e i pochi passeggeri erano seduti tutti nella fila centrale. Quando è stato disattivato il segnale delle cinture di sicurezza, uno dei membri dell'equipaggio si è avvicinato a un finestrino situato nella parte posteriore del mezzo, notando che il sigilli che solitamente circonda i finestrini stava sbattendo, proprio a causa dell'assenza del vetro. Il comandante è stato subito informato del problema e ha deciso di tornare Stansted: quando l'assenza dei finestrini è stata notata l'aereo era partito da circa 30 minuti e aveva raggiunto 14.500 piedi. La cabina di pilotaggio è rimasta normalmente pressurizzata, come confermato dalla stessa AAIB e nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita.

