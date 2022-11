Nasconde una pistola in un pollo crudo e prova a salire sull'aereo: fermato ai controlli

Sceglie come nascondiglio per una pistola un pollo crudo e così, col suo bagaglio "particolare", tenta di salire su un aereo. Non passa però inosservato e i funzionari dei trasporti statunitensi, la Transportation security administration (TSA), lo bloccano. Nei guai è finito un passeggero all'aeroporto di Fort Lauderdale-Hollywood in Florida.

L'arma è stata scoperta prima dell'imbarco, nonostante fosse stata avvolta in un imballaggio di carta e poi nascosta nel pollo, a sua volta confezionato. Tutto immortalato in alcune foto pubblicate su Instagram dalla Tsa che, in post ironico, richiama le regole per la sicurezza aerea.