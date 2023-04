Alessandro Parini: cosa è emerso dalle prime indagini

Non è stato un incidente, ma un attacco premeditato quello nel quale è rimasto ucciso l'avvocato romano Alessandro Parini. Lo confermano fonti della polizia israeliana al quotidiano Haaretz, smentendo quando sostenuto dalla famiglia dell'uomo sospettato, un 44enne, secondo cui il conducente del veicolo che ha falciato la folla avrebbe avuto un colpo di sonno.

Non è stato un atto accidentale, ma intenzionale. Secondo fonti di polizia di cui dà notizia la stampa israeliana, l'autore dell'attentato avrebbe infatti "rapidamente manovrato tra i blocchi di cemento (sui marciapiedi) per raggiungere di proposito la pista ciclabile e colpire quante più persone possibile". Non solo. Dalle indagini è emerso che l'uomo avrebbe accelerato "intenzionalmente" per colpire un gruppo di passanti. Inoltre, stando a quanto ricostruito, l'attentatore sarebbe arrivato a Tel Aviv dal suo luogo di residenza, Kafr Kassem, a bordo della stessa auto.

L'Istituto di medicina legale di Tel Aviv ha inoltre smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini. A riferirlo è l'emittente israeliana N12.

Il giovane avvocato dunque sarebbe stato ucciso dall'impatto con l'auto. Ci sono ormai ben pochi dubbi che si sia trattato di un attacco terroristico. Sul caso indaga anche la giustizia italiana. La Procura di Roma ha fatto sapere ieri di aver aperto un'inchiesta. I magistrati dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Intanto il gruppo degli amici di Parini scampati all'attentato è rientrato sabato sera a Roma con un volo diretto da Tel Aviv.