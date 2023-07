Omicidio in diretta: allenatore ucciso durante una partita di calcio

La ripresa concentrata sulle azioni in campo, poi il gioco che viene interrotto, non dal direttore di gara, ma da una lunga serie di colpi d'arma da fuoco. È successo nella città di Ciudad Obrégon, nello Stato di Sonora, in Messico, dove un allenatore è stato ucciso a sangue freddo proprio durante una partita della sua squadra. L'omicidio è avvenuto nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio, durante il match di un campionato amatoriale: un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in campo e ha aperto il fuoco contro uno dei due allenatori.

Per la vittima, il tecnico 44enne Jorge Alberto N., non c'è stato nulla da fare: la raffica di colpi esplosa dai suoi aggressori non gli ha lasciato scampo. Il delitto è avvenuto nel bel mezzo dell'incontro, trasmesso in diretta sui social da una delle due squadre impegnate sul rettangolo di gioco, la Gamesa Union. Nelle immagini diffuse in Rete, che sconsigliamo ai deboli di cuore, non viene inquadrato il momento dell'omicidio, ma è possibile udire distintamente i numerosi colpi esplosi contro l'allenatore e le grida dei presenti terrorizzati. L'arbitro ha immediatamente interrotto il match, con i calciatori ancora sconvolti, che non avevano ben capito cosa stesse succedendo. Anche il telecronista ha difficoltà a descrivere la situazione e si limitandosi a salutare il pubblico in ascolto, prima di chiudere la diretta.

