Alligatore uccide una 85enne a passeggio col cane

Una donna di 85 anni è morta per cercare di salvare il suo cane dall’attacco di un alligatore. È successo nel sud est della Florida, dove questi rettili sono protetti perché considerati una specie in pericolo. La donna stava passeggiando lungo un fiume con il suo amico a quattro zampe quando un alligatore di oltre 3 metri e mezzo è comparso all’improvviso, afferrando l’animale. Secondo alcuni testimoni l’anziana, nel tentativo di salvare il cane, è finita per diventare preda del rettile. È morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate mentre il cane è sopravvissuto all’attacco.

Secondo la Florida Fish and Wildlife Commission (FWC), le aggressioni da parte degli alligatori in Florida sono piuttosto rare. Negli ultimi 10 anni si sono verificati 8 morsi non provocati mentre dal 1948 al 2021 sono stati 442, con 26 decessi.