Armenia e Azerbaigian potrebbero siglare un accordo di pace

Dopo poco più di un mese dell'offensiva con cui l'Azerbaigian ha ripreso il controllo nel Nagorno-Karabakh, l'Armenia ha annunciato di essere pronta a concludere un accordo di pace con Baku nei prossimi mesi e di stabilire relazioni diplomatiche. Lo ha detto giovedì il primo ministro armeno Nikol Pashinyan.

"Nei prossimi mesi, speriamo di firmare con l'Azerbaigian un accordo di pace e per instaurare relazioni" diplomatiche, ha detto Pashinyan. Armenia e Azerbaigian sono in conflitto da tre decenni per la regione del Nagorno-Karabakh. Non hanno avuto relazioni diplomatiche e il loro confine comune rimane pesantemente fortificato.

Il mese scorso, l'esercito di Baku ha invaso questa regione e nel giro di 48 ore ne ha preso il controllo, portando all'esodo dei separatisti armeni sostenuti da Yerevan, che dagli anni '90 governavano il territorio. Il governo armeno ha accusato la Russia, un tempo stretto alleato, di aver favorito l'avanzata azera. Ma i separatisti hanno anche contestato il premier Pashinyan, accusandolo di non aver reagito adeguatamente all'attacco di Baku.

Oggi, il clima tra i due ex Paesi sovietici sembra più sereno. L'Armenia mira a lasciarsi alle spalle il conflitto trentennale sul Nagorno-Karabakh, e a inaugurare una nuova stagione di rapporti diplomatici anche con la Turchia. Pashinyan, come da lui stesso dichiarato, spera di aprire la frontiera (chiusa dal 1993) con la Turchia, stretto alleato dell'Azerbaigian, ai cittadini di Paesi terzi e ai titolari di passaporti diplomatici.