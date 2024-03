Il nuovo pacchetto di armi degli Stati Uniti all'Ucraina: "Ma basteranno solo per poco"

Gli Stati Uniti non scaricano l'Ucraina e continuano a inviare nuove armi per la guerra contro la Russia. Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha confermato l'invio di un nuovo pacchetto di armi da 300 milioni di dollari. In un briefing con la stampa il funzionario ha sottolineato tuttavia che "questo non basterà senza l'approvazione al Congresso della legge" sugli aiuti. La Casa Bianca sta cercando nuovi modi per inviare maggiore assistenza militare vista la situazione sul campo di battaglia e le resistenze interne dei repubblicani su nuovi finanziamenti a Zelensky.

Nuove armi degli Stati Uniti in Ucraina: ecco quali

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il finanziamento proviene da risparmi imprevisti sui costi dai contratti del Pentagono e sarà utilizzato per proiettili di artiglieria e munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars). Ma non dureranno a lungo.

"Queste munizioni manterranno le armi dell'Ucraina in funzione per un certo periodo, ma solo per un breve periodo", ha detto Sullivan ai giornalisti. "Non è abbastanza per soddisfare le esigenze dell'Ucraina sul campo di battaglia e non impedirà all'Ucraina di rimanere a corto di munizioni", la puntualizzazione del consigliere dell'amministrazione Biden.

L’ultimo pacchetto di armi risale a dicembre 2023, quando i fondi per ricostituire le scorte sono scesi a zero.

I funzionari statunitensi hanno anche esaminato le opzioni per sequestrare circa 285 miliardi di dollari di beni russi congelati nel 2022 e utilizzare il denaro per pagare le armi dell’Ucraina. Ma alla Camera i leader repubblicani impediscono il voto su nuovi, e più sostanziosi, aiuti.

Secondo Come riporta Reuters, le agenzie di intelligence statunitensi hanno fatto pressioni sui membri della Camera dei Rappresentanti affinché approvino ulteriore assistenza militare per l’Ucraina, affermando che non solo rafforzerebbe Kiev nella lotta contro la Russia, ma scoraggerebbe l’aggressione cinese. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede aiuto: sostiene che la situazione sul fronte è in miglioramento e che i russi hanno arrestato l'avanzata ma ha sottolineato che la situazione potrebbe cambiare nuovamente se non arriveranno nuove forniture di armi.