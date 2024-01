Almeno 3 morti e 25 soldati Usa feriti in attaco di droni: "Lanciato da militanti pro Iran"

Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno due dozzine sono rimasti feriti in un attacco di droni durante la notte contro un piccolo avamposto statunitense in Giordania chiamato "Tower 22". La notizia è stata riportata dalla Cnn che cita dei funzionari dell'esercito. Si tratta delle prime vittime americane in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Su dove si sia realmente verificato l'attacco ci sono delle indicazioni discordanti. La Giordania sostiene che si avvenuto in Siria, mentre funzionari statunitensi ribadiscono che sia avvenuto in territorio giordano.

L'attacco alla base Usa in Giordania: "Drone lanciato da militanti sostenuti dall'Iran"

I funzionari citati dalla Cnn riferiscono che il drone è stato lanciato da militanti sostenuti dall'Iran e che probabilmente proveniva dalla Siria. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato la notizia in una dichiarazione alla stampa, parlando di un attacco di droni che "ha avuto un impatto su una base nel nord-est della Giordania".

Come riporta la Cnn, solo nell'ultimo fine settimana ci sono stati più di 158 attacchi contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione in Iraq e Siria. Tuttavia, spesso gli attacchi con droni, razzi e missili vengono descritti come "infruttuosi" per le mancate conseguenze negative per soldati e infrastrutture. In questo caso, non è chiaro come mai l'attacco non sia stato intercettato dalle difese statunitensi.

L'uccisione di tre americani avviene anche nel momento in cui si prevede che gli Stati Uniti e l'Iraq inizieranno presto i colloqui sul futuro della presenza militare americana nel paese.

Biden: "Chiederemo conto ai responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo"

"Mentre stiamo ancora raccogliendo i fatti di questo attacco, sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq", ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando dei tre militari uccisi in Giordania durante un attacco aereo con droni contro le forze statunitensi di stanza nel nord-est del Paese, vicino al confine con la Siria.

''Non abbiate dubbi, chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo'', ha aggiunto Biden.

La Giordania: "Attacco a base Usa in Siria", ma i funzionari del Pentagono insistono

L'attacco che ha ucciso tre militari americani non è avvenuto sul suolo giordano ma in Siria, prendendo di mira la base americana di Al-Tanf: lo ha precisato un portavoce del governo giordano, Muhannad al Mubaidin, alla tv pubblica del proprio Paese, come riportano alcuni media Usa. Joe Biden ha detto invece che l'attacco con drone in cui sono morti tre soldati Usa e ne sono rimasti feriti 25 è avvenuto "contro le forze statunitensi di stanza nel nord-est della Giordania, vicino al confine siriano".

I funzionari americani non hanno comunque cambiato posizione e insistono che l'attacco è avvenuto su suolo giordano.

Notizia in aggiornamento