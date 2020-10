Attacco a Nizza, l'irruzione in cattedrale: due vittime, una è stata decapitata

L'aggressore è entrato in azionale oggi di prima mattina nella cattedrale Notre-Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin. Il sindaco: "Terrorismo"

Attacco terroristico a Nizza. Un uomo armato con un coltello ha ucciso due persone in una chiesa nella città francese di Nizza, in Cosa Azzurra, Ci sono numerosi feriti.

L'aggressore è entrato in azionale oggi di prima mattina nella cattedrale Notre-Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin: decapitata una donna e uccisa anche una seconda persona, secondo le prime frammentarie informazioni disponibili. Ci sono feriti, numerosi secondo i media francesi.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020



Secondo l'agenzia France Presse l'assalitore è stato fermato dalla polizia. Gli agenti l'hanno arrestato dopo aver fatto irruzione nella cattedrale, l'uomo è ferito.

Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha confermato che il presunto colpevole è stato arrestato: "Tutto lascia supporre un attentato terroristico nella basilica di Notre-Dame". Dopo l'orrore del professore decapitato alla periferia di Parigi, la Francia ripiomba nell'incubo terrorismo.

Il primo ministro Jean Castex ha lasciato l'Assemblea nazionale, dove si trovava nel contesto dei dibattiti sulle nuove misure sanitarie contro l'epidemia di Covid-19, per recarsi all'unità di crisi di Beauvau.

[#EvenementGrave] Evénement très grave Eglise Notre Dame à Nice Respect le Périmètre de sécurité de @PoliceNationale N'empruntez pas secteur centre ville - Explosion déminage Police Nationale Ne paniquez pas - pic.twitter.com/PqJRyijsab — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020



Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, ha informato il Primo Ministro che a Nizza era avvenuto un attentato prima di prendere la parola per comunicarlo a tutti i deputati presenti nell'emiciclo. "Abbiamo appena appreso che a Nizza è avvenuto un attacco di estrema gravità (...) Vi chiedo in queste tragiche circostanze di osservare un minuto di silenzio per le vittime".