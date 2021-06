Cosa sappiamo dell'uomo che ha accoltellato decine di persone a Wurzburg

C'è un piccolo altare di fiori e candele sul luogo dell'attacco, avvenuto ieri, a Wurzburg , cittadina baverese teatro di un fatto sanguinoso quanto ancora avvolto nel riserbo delle indagini di polizia. Sono tre i morti e cinque i feriti gravi considerati in pericolo di vita mentre altre persone sono state ferite in modo più leggero da un assalitore che armato di un coltello ha preso di mira a casa chi si trovava ad incrociare.

Un portavoce della polizia ha annunciato una conferenza stampa per questo pomeriggio mentre in tutta la Baviera le bandiere rimarranno a mezz'asta in segno di lutto, come annunciato dal premier Markus Soeder. "Gli eventi sono inconcepibili e scioccanti - ha commentato il premier - Abbiamo paura, preghiamo e speriamo insieme ai feriti e ai parenti". Soeder ha ringraziato, in particolare, i cittadini che ieri hanno cercato di bloccare l'autore del crimine, un 24enne di origine somala.

Il sospettato, già noto alle forze dell'ordine, vive in Germania da circa cinque anni e ha vissuto in un rifugio per senzatetto a Wurzburg. Per fermalo un agente gli ha sparato un colpo di pistola al ginocchio. Nelle ultime settimane avrebbe manifestato comportamenti violenti ed era stato temporaneamente ricoverato in un reparto psichiatrico, ma non è escluso che si sia trattato di un attacco di matrice islamista, dal momento che il giovane avrebbe urlato 'Allah Akbar'.

Wurzburg era stata teatro il 18 luglio 2016 di un episodio simile, quando un rifugiato afgano diciassettenne aveva attaccato con un'ascia i passeggeri di un treno ferendo in modo grave quattro persone