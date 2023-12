Esplosione durante la celebrazione della messa cattolica: è strage

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e decine ferite in un attentato avvenuto domenica 3 dicembre durante la celebrazione della messa cattolica nel sud delle Filippine. L'esplosione è avvenuta nella palestra dell'Università statale di Mindanao a Marawi, la più grande città musulmana del Paese. Forse un ordigno esplosivo improvvisato o una granata spiegano le autorità che riportano come più di 40 feriti siano stati ricoverati in ospedale.

Le foto pubblicate dalle autorità locali mostravano sedie di plastica rovesciate e macerie attorno a una macchia nera sul pavimento della palestra dove si stava svolgendo la messa. Dal suo letto d'ospedale, Chris Honculado, uno studente di 21 anni, ha raccontato che l'esplosione è avvenuta durante la prima lettura della Bibbia durante la messa delle 7:00.

Il sindaco di Marawi Majul Gandamra ha esortato i membri delle comunità musulmana e cristiana a rimanere uniti. "La nostra città è stata a lungo un simbolo di coesistenza pacifica e di armonia, e non permetteremo che tali atti di violenza mettano in ombra il nostro impegno collettivo per la pace e l'unità", ha affermato.

L'attentato è avvenuto dopo che un attacco aereo militare filippino venerdì ha ucciso 11 militanti islamici dell'organizzazione filippina Dawlah Islamiya a Mindanao che secondo le autorità militari stavano organizzando attentati nella provincia. Gli attacchi dei militanti contro autobus, chiese cattoliche e mercati pubblici sono caratteristici dei disordini che sconvolgono la regione da decenni. Nel 2014, Manila ha firmato un patto di pace con il più grande gruppo ribelle del paese, il Fronte di Liberazione Nazionale Moro, ponendo fine alla sanguinosa insurrezione armata. Ma rimangono piccoli gruppi di ribelli musulmani contrari all’accordo di pace, compresi militanti che hanno giurato fedeltà all'Isis. Nel maggio 2017, centinaia di uomini armati avevano preso possesso della città di Marawi. L'esercito filippino riconquistò la città in rovina dopo una battaglia durata cinque mesi che costò più di mille vite.

Nelle immagini l'esplosione che ha devastato la palestra dell'Università statale di Mindanao nella città di Marawi, durante una messa cattolica.

Continua a leggere Today.it...