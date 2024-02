Il boom dei casi di sifilide

Sembrava ormai consegnata alla storia, ma secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la sifilide è la terza infezione a trasmissione sessuale (Its) più diffusa al mondo dopo clamidia e gonorrea. Negli Usa si registra un'epidemia di casi di sifilide che riporta indietro nel tempo di quasi ottant'anni. Il report annuale dell'agenzia federale sanitaria dei Centers for Disease Control and Prevention evidenzia che nel 2022 sono stati registrati 207 mila casi di sifilide.

L'aumento è nettissimo. Il dato rappresenta infatti un incremento del 17 per cento rispetto all'anno precedente, e dell'83 per cento rispetto a cinque anni fa. Preoccupa molto anche l'incremento del 30 per cento dei casi di sifilide congenita, ovvero quando la madre incinta trasmette l'infezione al feto. Nel 2022 le persone colpite da una malattia trasmessa sessualmente sono state due milioni e mezzo, ma mentre alcuni tipi di infezioni hanno registrato un andamento piatto, la sifilide è in netta crescita. Il dipartimento della Sanità' ha deciso di istituire una taskforce che affronti in maniera efficace la nuova emergenza.

La sifilide sembrava ormai debellata dopo che negli anni '40 e '50 i casi erano crollati, grazie anche all'informazione e all'uso di preservativi. Negli anni '90 era stato lanciato un piano nazionale di prevenzione che aveva dato buoni risultati. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, anche per l'uso meno frequente del preservativo e per l'aumento del consumo di farmaci, che possono indebolire l'organismo e renderlo più facilmente attaccabile.

Da qualche anno l'aumento dei casi ha destato preoccupazione su scala globale. Nel 2020, l’Oms ha registrato 7,1 milioni di casi nella fascia d’età tra i 15 e i 49 anni, con indici preoccupanti in Canada, Stati Uniti, Australia, Brasile e Regno Unito, dove nel 2022 si è registrato il picco di contagi più alto da oltre mezzo secolo a questa parte.

Cos'è la sifilide

La sifilide è un'infezione sessualmente trasmessa (IST) causata dal batterio Treponema pallidum. Si trasmette attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale e orale) e con il sangue. Una madre infetta può trasmettere la sifilide al nascituro durante la gravidanza (via transplacentare), attraverso il passaggio nel canale del parto e con l’allattamento. La ripresa della sifilide congenita è un evento sentinella della crisi dei sistemi sanitari in Occidente. Un rapporto del Cdc la definiva la "crisi della vergogna", perché legata alla sempre più evidente mancanza di fondi per le strutture pubbliche di prevenzione

Sintomi

La sifilide si sviluppa secondo diversi stadi. Tra il contagio e l’insorgenza dei primi sintomi possono passare da 10 a 90 giorni (stadio primario). Lo stadio primario è caratterizzato dalla presenza di un’ulcera (sifiloma) che può comparire sui genitali, sull’ano, in bocca o in gola, e che si presenta come una lesione nodulare, rotondeggiante, dura al tatto, indolente, di colore rosso scuro. Le localizzazioni extragenitali dei sifilomi sono rare. L'ulcera guarisce spontaneamente senza esiti nel giro 3-6 settimane, ma la malattia continua il suo corso.

Dopo 2-8 settimane, lo stadio primario lascia il posto allo stadio secondario (sifilide secondaria) che si manifesta con la comparsa sulla pelle di macchie rosate di varia forma, chiamate “roseola sifilitica”, che interessano prima il tronco e successivamente gli arti, risparmiando il volto. Anche senza trattamento i segni e i sintomi della sifilide secondaria scompaiono, ma se non trattata l'infezione progredirà verso lo stadio latente, che può durare fino a due anni.

Lo stadio tardivo si presenta molti anni dopo il contagio (10-30 anni), se la malattia non è stata trattata. Può interessare qualsiasi organo, le manifestazioni più gravi, che possono causare il decesso, sono quelle a carico dell’apparato cardiovascolare e del sistema nervoso centrale.