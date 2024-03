Il "buco" nel cielo che rende ciechi gli aerei: così la Russia minaccia i voli europei

Non è la prima volta, ma sicuramente è stata la più pericolosa: nelle ultime 46 ore almeno 873 aerei militari e civili pieni di passeggeri hanno avuto problemi alle apparecchiature di navigazione. Ad esempio un volo Ryanair è rimasto senza GPS per almeno 2 ore mentre era in volo tra Berlino e Vilnius. Tutto perché per volare dalla Germania alla Lituania è entrato in quella sorta di triangolo delle Bermuda delle comunicazioni che si è creato sopra Kaliningrad, l'exclave russa incuneata tra Polonia e i paesi Baltici.

Qui è in azione un potente strumento denominato jammer che disturba le comunicazioni: uno strumento della guerra elettronica iniziata da Mosca nel dicembre 2023 e che sta avendo in queste ore una escalation mai vista in precedenza. Come spiegano fonti di intelligence infatti il disturbatore di segnali è stato attivo per 46 ore continuative, quasi due giorni interi.

Come evidenziato dal sito specializzato GPSJam, l'area più disturbata dal fenomeno del jamming è quella attorno alla città di Kaliningrad, dove sono dispiegate anche testate nucleari: un luogo strategico per la Russia da dover poter lanciare attacchi verso i Paesi della NATO. Le interruzioni ai segnali GPS verificatesi nei Paesi affacciati sul Baltico all'inizio dell'anno, secondo l'Institute for the Study of War (Isw) statunitense, sarebbero legati a esercitazioni di guerra elettronica condotte dai russi proprio a Kaliningrad. Uno scudo jammer impedirebbe a aerei e missili a orientarsi grazie ai segnali satellitari. Sempre a Kaliningrad la marina russa avrebbe testato un sistema d'armi multifunzione in grado di interrompere segnali GPS e comunicazioni.

Secondo Martin Herem, comandante delle forze di difesa estoni, la Russia sta imparando e testando le capacità di disturbo delle comunicazioni. Un rischio che coinvolte migliaia di aerei commerciali.