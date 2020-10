La bimba di 9 anni uccisa in una sparatoria

Una ragazzina di 9 anni è stata uccisa durante una sparatoria a Sacramento avvenuta in un parco del quartiere di Del Paso Heights, nella zona nord della città. Ci sono altri tre feriti tra cui una bambina di sei anni. La ragazzina è morta sul posto mentre uno dei feriti, una donna è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, Karl Chan, la famiglia si trovava nel parco quando un uomo armato è arrivato e ha sparato, dileguandosi successivamente. Al momento non ci persone sospettate dell'omicidio.

@SansurVeronica you might be interested in a Multi-Casualty Incident in North Sacramento.... pic.twitter.com/F5WVpUJhbn — 911 Action Photography (@911_action) October 4, 2020

Proprio ieri un'altra sparatoria nella zona di Arden-Arcade aveva fatto tre feriti, mentre l'assassino è deceduto secondo quanto raccontato dal dipartimento dello sceriffo della contea. La sparatoria è avvenuta a El Camino e le autorità hanno detto che il killer si trovava all'interno di un'azienda ed era morto dopo essersi sparato. L'arma è stata localizzata sulla scena del crimine.