Genitori escono di casa, bimbo di due anni muore congelato

Un bambino di soli due anni è morto a Vorderweissenbach, piccolo comune austriaco nel distretto di Urfahr-Umgebung, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni (ma sul caso dovranno fare luce le indagini), i genitori del piccolo avevano trascorso la serata di ieri dai vicini lasciando il bimbo a casa. Avrebbero potuto controllarlo con il baby monitor che però (da quanto si è appreso in seguito) non funzionava.

Il bambino sarebbe sgattaiolato fuori di casa in pigiama con una temperatura di -10° forse alla ricerca del papà e della mamma. I genitori si sono accorti solo alle prime ore del giorno che il figlio non era nella sua stanza. Quando sono arrivati i soccorsi era ormai troppo tardi. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare il bimbo trovato in stato di ipotermia.