Bus a due piani si schianta contro un negozio: 19 feriti, alcuni sono bambini

Sono almeno 19 le persone rimaste ferite dopo che un bus a due piani si è schiantato contro un negozio a nord est di Londra, in Inghilterra. Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale, tra loro ci sarebbero anche tre bambini. Secondo quanto raccontato dalla polizia metropolitana ai media britannici, l'incidente è avvenuto questa mattina a Selwyn Avenue, Highams Park: l'imponente mezzo a due piani, per cause ancora da appurare, è andato a schiantarsi contro l'entrata di un negozio.

Il London Ambulance Service ha spiegato che altre 14 persone sono state curate sul luogo dell'incidente, vicino alla stazione di Highams Park Overground, ma non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.Un testimone ha rivelato che l'autista del bus è stato liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Intanto, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha parlato di "incidente terribile" esprimendo vicinanza alle persone coinvolte.