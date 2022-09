Lo Stato della California fa causa ad Amazon

Lo Stato della California fa causa a Amazon e accusa la multinazionale di mantenere i prezzi alti in modo “artificiale”. Come? Costringendo i venditori di parti terze ad accordi. Accordi che però violano le norme antitrust dello Stato e soffocano la concorrenza. L’accusa al colosso arriva direttamente dal procuratore generale del Golden State, Rob Bonta, che punta il dito contro il gigante fondato da Jeff Bezos, avviando un’azione legale contro Amazon.

Nella documentazione depositata in tribunale, il procuratore generale della California spiega che i prodotti di venditori terzi rappresentano la maggior parte delle vendite di Amazon. Secondo le accuse, proprio a loro è chiesto di firmare accordi che li penalizzano perché impediscono loro di offrire i prodotti a prezzi più bassi ad altri siti rivali. E ce ne sono perché Amazon non è l’unica. Ci sono competitor come Walmart o Target.

Non è la prima volta che le pratiche di Amazon nei confronti dei venditori finiscono nel mirino delle autorità. L’anno scorso era stato il procuratore di Washington. Poi respinta. Questa volta ci prova la Calfiornia, lo stato più popoloso d'America e quello con l'economia più grande.