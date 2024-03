Crolla ponte colpito da nave portacontainer: disastro negli Usa, tutti gli aggiornamenti in diretta

Disastro nel Maryland, negli Stati Uniti. Il ponte Francis Scott Key a Baltimora, che attraversa il fiume Patapsco, è crollato dopo essere stato colpito da una grande nave portacontainer. Secondo le prime informazioni ci sarebbero una dozzina di automobili coinvolte. Nel momento in cui scriviamo, su vittime, feriti o possibili persone in acqua non ci sono conferme: imbarcazioni dei vigili del fuoco e della polizia sono intervenute sul luogo dell'incidente. Si teme un bilancio drammatico.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024

Un terrificante video postato sui social mostra l'esatto momento dell'impatto: la nave colpisce in pieno uno dei sostegni ed esplode, causando poi un crollo a catena. Secondo quanto rivelato da Matthew West della guardia costiera di Baltimora, l'imbarcazione coinvolta sarebbe una nave portacontainer battente bandiera di Singapore e chiamata "Dalì": in base alle mappe e ai dati disponibili su Marine Traffic e Vessel Finder, la sua destinazione finale era Colombo, nello Sri Lanka. Dopo l'impatto con il pilastro l'imbarcazione ha preso fuoco ed è affondata. Come confermato da Kevin Cartwright, responsabile della comunicazione del dipartimento dei vigili del fuoco di Baltimora, l'allarme è scattato intorno all'1.30: "Il 911 ha ricevuto la segnalazione di un incidente sul ponte. Ci sono persone e veicoli caduti nel fiume".

All lanes closed both directions for incident on I-695 Key Bridge. Traffic is being detoured. #MDTraffic — MDTA (@TheMDTA) March 26, 2024

La Maryland Transportation Authority ha ordinato la chiusura del traffico verso il ponte: "Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per incidente sulla I-695 Key Bridge - si legge in una nota pubblicata sui social -. Il traffico è stato deviato". Il ponte Francis Scott Key, chiamato anche Key Bridge o Beltway Bridge, con i suoi circa 3 chilometri di lunghezza, era il più lungo dell'area metropolitana di Baltimora. Il sindaco Brandon Scott si sta recando sul luogo dell'incidente. "Il personale dei soccorsi è sul posto - ha confermato sui social - e sono in corso le operazioni".

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway. — Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024

+notizia in aggiornamento+