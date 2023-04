Crolla ponte in costruzione: quattro operai finiscono in un torrente

Quattro operai italiani sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro a Poschiavo, nella cosiddetta Svizzera Italiana. Nel pomeriggio di ieri, martedì 4 aprile, i lavoratori erano su un ponte sul torrente. La struttura non ha retto al peso ed è crollata.

Come riporta SondrioToday, quattro dei cinque lavoratori presenti cadendo hanno riportato delle ferite e sono stati portati in ospedale. Uno di loro è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Illeso il quinto lavoratore. La Procura e la Polizia cantonale grigionese stanno indagando sulle cause del crollo del ponte.