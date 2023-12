"Donne e bambini detenuti in uno stadio di Gaza": il video choc

Non si placano le polemiche sull'operato dell'esercito israeliano all'interno della Striscia di Gaza. Dopo le inchieste giornalistiche di New York Times e Cnn, che hanno rivelato come le forze di difesa israeliana abbiano usato mega-bombe in aree definite "sicure" per i palestinesi, oggi, giovedì 28 dicembre, è ancora l'emittente televisiva americana a diffondere un video esclusivo destinato a creare non poche polemiche.

Il filmato, che i giornalisti americani hanno trovato sui social media, mostra donne, uomini, adolescenti e almeno due bambini, detenuti in uno stadio all'interno della Striscia di Gaza. I detenuti di sesso maschile indossano solo gli indumenti intimi, vengono disposti in file e fatti inginocchiare dai soldati isrealiani. La Cnn ha dichiarato di essere riuscita a geolocalizzare il video, che è stato girato all'interno dello Yarmouk Stadium a Gaza, dove l'Ong Human Rights Monitor ha riferito di aver ricevuto testimonianze di detenzioni. Ma l'emittente americana ha riferito di non essere in grado di stimare quando sarebbe stato realizzato.

I giornalisti americani avrebbero chiesto chiarimenti sul documento in questione non ottenendo però, al momento, nessuna risposta dalle autorità israeliane. Centinaia di uomini e ragazzi palestinesi sono stati arrestati negli scorsi giorni. E l'IDF (l'esercito israeliano) ha dichiarato in passato di aver fatto spogliare i detenuti per assicurarsi che non portassero con loro degli esplosivi.

Nel video però sono chiaramente visibili uomini in mutande, ma anche detenuti seduti per terra con le mani legate dietro la schiena. In un estratto del filmato si vedono tre donne bendate con le mani legate davanti a una porta da calcio. In alto è appesa una bandiera israeliana.

Il video è stato diffuso su Youtube dal fotografo e artista isrealiano Yosee Gamzoo Letova, secondo quanto riferito dalla Cnn.

