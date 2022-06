"Draghi a Kiev con Macron e Scholz"

Il presidente del consiglio Mario Draghi potrebbe fare visita a Kiev insieme al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e al presidente francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce la Bild am Sonntag, precisando che i tre leader europei vogliono incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima del vertice Ue del 23-24 giugno. Parigi e Berlino, scrive la Bild am Sonntag, da tempo sono all'opera per organizzare una visita ufficiale a Kiev. Il coinvolgimento "del capo del governo italiano come parte dell'alleanza sarebbe stata un'idea francese".

Nei prossimi giorni intanto Draghi volerà a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del Consiglio. Non la prima della vita, perché Draghi in Israele è già stato in passato, da presidente della Bce. Da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata, e ora il 'whatever it takes' non guarda più all'euro ma alla tenuta di un sistema fiaccato prima dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina che ha sconvolto gli equilibri del pianeta, generando un'emergenza energetica che ha portato tutti, Italia compresa, a rivoluzionare in tempi strettissimi le fonti di approvvigionamento, tentando di recidere il cordone ombelicale da Mosca divenuto d'un tratto insostenibile.