Esplode gioco gonfiabile, muoiono quattro bambini

Quattro bambini sono morti, e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è esploso durante una festa di fine anno a Devonport in Australia. L'incidente, causato da una raffica di vento, è avvenuto durante una festa in una scuola elementare. "Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti - ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi".

"Sembra che una raffica di vento ha sollevato il castello in aria", ha detto Debbie Williams ai giornalisti fuori dalla Hillcrest Primary School. I bambini sarebbero poi precipitati da una altezza di dieci metri.