Esplosioni di gas e incendi, morti e feriti: "Enormi palle di fuoco, gente che urlava e correva ovunque"

Inferno di fuoco e fiamme a Nairobi. Un'enorme esplosione di gas nella capitale del Kenya ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite centinaia. L'esplosione è avvenuta nel quartiere Embakasi, poco prima di mezzanotte, presso una società di rifornimento di gas, la cui sede è stata gravemente danneggiata. Panico in città, i servizi di emergenza e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per raggiungere la zona del disastro.

Esplosioni e incendi a Nairobi

Nello stabilimento esploso venivano riempite bombole di gas. L'incendio che ne è seguito ha poi divorato un vicino magazzino tessile e di abbigliamento, danneggiando decine di veicoli e abitazioni in una vasta area circostante. Le immagini che circolano sui social mostrano un enorme incendio che infuria vicino a condomini. La Croce Rossa del Kenya ha affermato che 271 persone sono state portate in "strutture sanitarie" in tutta la capitale e altre 27 persone sono state valutate sul posto. Ancora da stabilire la causa dell'esplosione, che al momento rimane sconosciuta.

"Enormi palle di fuoco, gente che urlava e correva ovunque"

La devastazione è tale che nelle prossime ore il numero delle vittime potrebbe aumentare. Uno dei feriti, Boniface Sifuna, ha descritto quanto accaduto all'agenzia di stampa Reuters: "Sono rimasto ustionato dall'esplosione di una bombola di gas mentre cercavo di scappare", ha detto. "È esplosa proprio davanti a me e l'impatto mi ha buttato a terra e le fiamme mi hanno avvolto. Sono fortunato ad avere avuto la forza di scappare". Un testimone al quotidiano Nation parla di "enormi esplosioni, enormi palle di fuoco, gente che urlava e correva ovunque per paura di altre esplosioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video esplosione Nairobi