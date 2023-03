Germania, diverse persone prese in ostaggio in una farmacia

A Karlsruhe, città di circa 300mila abitanti nel sudovest della Germania, diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia. Nella zona c'è un massiccio dispiegamento di agenti. Un'ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell'ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall'operazione.

Bitte den Bereich rund um die Ettlinger Str. weiterhin meiden.



Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause können, haben die Möglichkeit, in die Nebeniusschule in der Nebeniusstraße 22 zu gehen.



Eure #Polizei #Karlsruhe#KA1003 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023

Le forze dell'ordine avrebbero stabilito un contatto con l'uomo all'interno. Il sequestratore avrebbe chiesto un riscatto di un milione per lasciare liberi gli ostaggi. Secondo i media locali, sarebbero due le persone che si trovavano dentro la farmacia.