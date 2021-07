Giorgio Scanu linciato dalla folla e ucciso perché accusato di aver assassinato il vicino di casa

Un italiano residente in Honduras è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino, secondo quanto riferito dalla polizia. Il fatto è avvenuto in un villaggio a circa 80 km a sud di Tegucigalpa

Giorgio Scanu, italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Il fatto è avvenuto in un villaggio a circa 80 chilometri a sud della capitale Tegucigalpa. Scanu viveva nel quartiere Los Mangos della piccola cittadina di Yusguaré. Sardo, era originario di Donigala Fenughedu, una frazione di Oristano.

Giorgio Scanu ucciso in Honduras

"Una folla inferocita di circa seicento persone, molte delle quali armate" di bastoni, machete e pietre è entrata nella casa dell'italiano "con l'evidente intenzione di ucciderlo", e l'intervento della polizia locale "non ha potuto impedirlo", precisa una dichiarazione delle forze dell'ordine honduregne. La polizia ha detto che gli agenti hanno cercato di mediare con la folla, ma il gruppo non ha rispettato un richiamo all'ordine e ha commesso "diversi atti illegali" che hanno portato alla morte di Giorgio Scanu. I media locali hanno trasmesso i video della folla inferocita che irrompe nella casa della vittima.

Pobladores del municipio de Yusguare, Choluteca, tomaron justicia por sus manos y le prendieran fuego a la casa y luego mataron a un hombre de origen Italiano, según trasciende el extranjero mató a un indigente porque este tomó un planta de su propiedad.. pic.twitter.com/FWNnu3vi95 — Orlin J. Martínez Almendarez. (@Orlinmahn) July 9, 2021

L'italiano è stato massacrato con bastoni, machete e pietre, dopo essere stato accusato di aver ucciso mercoledì scorso il vicino di 74 anni Juan de Dios Flores, con il quale avrebbe avuto una lite per un albero del suo giardino tagliato. Le autorità hanno aperto un'indagine per trovare i responsabili. Unanime la condanna del linciaggio sui social in Honduras, dove in molti hanno criticato l'inerzia della polizia per la mancata difesa di Scanu.