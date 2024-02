La Casa Bianca convoca i leader del Congresso: "Grave minaccia alla sicurezza" (c'entra la Russia)

Gli otto leader del Congresso degli Stati Uniti sono stati convocati dalla Casa Bianca per essere informati di "una grave minaccia alla sicurezza nazionale". A confermarlo è stato il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, che non ha lesinato critiche al presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, per aver anticipato la notizia.

Ai membri della commissione, Turner aveva inviato una comunicazione che fa riferimento ad una questione urgente collegata a una capacità militare russa "altamente preoccupante e destabilizzante" di cui "siamo venuti a sapere recentemente". Secondo Turner il presidente Joe Biden dovrebbe declassificare "tutte le informazioni relative a questa minaccia".

Il briefing è fissato per giovedì 15 febbraio. E la minaccia al momento resta top secret. Non mancano però le indiscrezioni raccolte dalla stampa statunitense. Secondo quanto riferito a Abc News da due fonti al corrente della riunione a Capitol Hill, sarebbe legata all'intenzione, per ora presunta, della Russia di mettere in orbita un'arma nucleare.

Sullivan ha quindi convocato i leader di Camera e Senato dei due partiti per fare il punto della situazione. "Questo è stato fatto secondo le regole, sono un po' sorpreso del fatto che il deputato Turner oggi sia uscito in pubblico - ha detto -, prima di sedersi nell'incontro con me e gli esperti di intelligence e difesa".

Sullivan non ha confermato le indiscrezioni trapelate sulla natura della minaccia alla sicurezza degli States. "Non sono nella posizione di dire altro da questo podio in questo momento", ha spiegato.