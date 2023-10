Nuova strage a Gaza: bombardato il campo profughi di Jabalia

Mentre le forze armate israeliane continuano nell'invasione di terra della Striscia di Gaza, furiosi combattimenti sono in corso nella zona settentrionale dell'enclave palestinese. Qui le milizie islamiste di Hamas opporrebbero una forte resistenza all'azione a tenaglia delle truppe di terra di Tel Aviv che avanzando da nord e dal centro della Striscia stanno lentamente cingendo d'assedio Gaza City. A Nord della città oggi 31 ottobre un nuovo bombardamento compiuto con ordigni ad alto potenziale avrebbe spazzato via alcuni edifici a Jabalia che ospitano un campo profughi.

Secondo il direttore di un ospedale indonesiano - il più vicino al quartiere colpito - più di 50 palestinesi sarebbero rimasti stati uccisi. Secondo quanto riportato dall'emittente panaraba AlJazeera il computo totale delle vittime tra morti e feriti è destinato ad aumentare nell'ambito delle centinaia. Tra i 15 e i 30 edifici sarebbero stati spianati con oltre 400 tra uccisi e feriti.

Testimoni oculari rilanciati da attivisti palestinesi mostrano la distruzione dell'area densamente popolata del campo profughi di Jabalia.

My cousin Mahmoud is alive and is reporting from there. A massacre. Hundreds killed. You don't have to understand the arabic commentary to understand the horrific level of killing and devastating. This mass killing and destruction has to stop. ENOUGH, we are bleeding! #Gaza pic.twitter.com/SPrneYw4BS