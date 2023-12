Guerra Israele-Hamas, missili su una nave italiana Msc

Missili su una nave della compagnia di navigazione Msc. Le milizie houthi dello Yemen hanno attaccato con droni la città israeliana portuale di Eilat colpendo anche una nave commerciale del gruppo che navigava nel Mar rosso. L'annuncio è stato fatto dal portavoce del gruppo, Yahya Sarea, rilanciato dall'emittente araba Al-Jazeera. Secondo Sarea, gli Houthi hanno lanciato missili contro una nave di Msc United nel Mar Rosso dopo che questa aveva respinto tre richieste di avvertimento.

Il gruppo Msc ha confermato l'attacco, spiegando che a essere colpita è stata la Msc United VIII, che era in rotta dall'Arabia Saudita verso Karachi in Pakistan. "La nave ha informato dell'attacco una nave da guerra della coalizione che si trovava nelle vicinanze e, come da istruzioni, ha adottato manovre evasive. L'incidente -informa una nota- è avvenuto il 26 dicembre 2023 mentre la nave Msc era in viaggio dal Porto King Abdullah, in Arabia Saudita, a Karachi, in Pakistan. Attualmente, tutto l'equipaggio è al sicuro, nessuno risulta ferito, e si sta conducendo una valutazione approfondita della nave. La nostra prima priorità - sottolineano da Msc - rimane la protezione delle vite e della sicurezza dei nostri equipaggi, e fino a quando la loro sicurezza non potrà essere garantita, Msc continuerà a deviare le navi prenotate per il transito nel Canale di Suez via Capo di Buona Speranza".

