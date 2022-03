Incendio in Colorado, evacuate oltre 19mila persone

Almeno 19mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in Colorado a causa di un violenti incendio nell'area di Boulder. Al momento non sono riportati feriti e non è chiaro se ci siano abitazioni in pericolo. Ma il fatto che le fiamme in poche ore siano notevolmente cresciute ha causato allarme fra le autorità spingendole a ordinare una raffica di evacuazioni obbligatorie. Anche se l'incendio è contenuto solo al 21%, le condizioni meteo stanno ora giocando a favore dei pompieri. Il vento è infatti calato semplificando l'intervento delle forze di emergenza.

Nello Stato americano incendi e siccità sono flagelli ricorrenti, ma preoccupa che questo sia esploso molto prima dell'estate. "Le condizioni meteologiche attuali sono insolitamente calde, secche e ventose per questo periodo dell'anno", ha osservato su Twitter sabato Daniel Swain, meteorologo dell'Università dell'UCLA. "Siamo un po' preoccupati per la prossima stagione", ha detto Mike Smith, un funzionario dei vigili del fuoco. A dicembre, enormi incendi avevano distrutto interi quartieri in questa parte del Colorado, un fenomeno insolito durante l'inverno. Centinaia di case erano andate in fumo, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire. Gli incendi sono stati particolarmente devastanti negli ultimi anni, California e Oregon ne hanno subiti di senza precedenti.

Come gran parte dell'Occidente americano, il Colorado, uno Stato già arido, sta lottando da diversi anni con una siccità eccezionale. Con il riscaldamento globale, è probabile che l'intensità e la frequenza della siccità e delle ondate di calore aumentino ulteriormente, continuando a creare le condizioni ideali per incendi boschivi o boschivi.