Un aereo si è schiantato su una montagna: tutti morti

È stato ritrovato il relitto dell'aereo scomparso ieri in Nepal. Il velivolo della Tara Air diretto in una zona montuosa era scomparso ieri con 22 persone a bordo (19 passeggeri e tre membri dell'equipaggio). Sei erano stranieri, di cui quattro indiani e due tedeschi. A lanciare l'allarme era stata la stessa compagnia aerea. Oggi le squadre di ricerca nepalesi hanno localizzato il relitto dell'aereo scomparso. Le autorità locali hanno annunciato di aver recuperato finora 14 corpi dai rottami. "Le ricerche continuano per i rimanenti", hanno fatto sapere, precisando che "il meteo è molto brutto ma è stato possibile inviare una squadra sul posto". Ma sono praticamente nulle le speranze di ritrovare in vita qualcuno: il velivolo si è disintegrato nello schianto.

L'incidente aereo in Nepal: cosa è successo?

"Una squadra di soccorso ha localizzato il relitto dell'aereo e ha condiviso una foto", ha detto il portavoce dell'esercito nepalese Narayan Silwal, condividendo su Twitter un'immagine che mostra i rottami del relitto disseminati accanto a una montagna. Il numero di identificazione 9N-AET è ben visibile su quello che sembra essere un pezzo del velivolo. Silwal ha affermato che il luogo dell'incidente si trova in un'area chiamata Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Il bimotore Twin Otter era decollato dalla città di Pokhara (Nepal centro-occidentale) alle 9:55 di ieri ora locale (le 6:10 in Italia) prima di perdere il contatto radio. Sarebbe dovuto atterrare a Jomsom alle 10.20.

Foto EPA/LT. MANGAL SHRESTHA

I contatti, riferiscono le autorità, si sono persi pochi minuti dopo il decollo. L'aereo è stato visto nel cielo di Jomsom nel distretto di Mustang per poi dirigersi sul monte Dhaulagiri, dopodiché si sono perse le tracce. Due elicotteri sono stati impiegati nelle scorse ore nelle ricerche dell'aereo, pur con tutte le difficoltà legate alla scarsa visibilità. Jomsom è una popolare destinazione di trekking dell'Himalaya, a circa 20 minuti di aereo da Pokhara, che si trova a ovest di Katmandu.

A Tara Air flight carrying 19 passengers from Pokhara to Jomsom has been reported to have lost contact with the control tower.

Aircraft: De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter

Reg: 9N-AET@flightradar24 ?@KanakManiDixit? ?@HArjyal? pic.twitter.com/2H1KI3u1Oy — NepalLinks (@NepaliPodcasts) May 29, 2022

Il mercato nepalese dei voli passeggeri ha segnato un vero boom negli ultimi anni grazie al turismo, ma anche il trasporto merci via aerea è aumentato a causa della limitata rete stradale del Nepal. Tuttavia, la sicurezza dei trasporti aerei nazionali soffre a causa della mancanza dei fondi necessari alla formazione dei piloti e alla manutenzione dei velivoli. Il Paese ha anche alcune delle piste più remote e difficili del mondo, fiancheggiate da cime innevate con approcci che rappresentano una sfida anche per i piloti esperti. L'Ue ha messo al bando tutte le compagnie aeree nepalesi dal suo spazio aereo per motivi di sicurezza.

Nel marzo 2018, un aereo della US-Bangla Airlines si è schiantato vicino all'aeroporto internazionale di Kathmandu, uccidendo 51 persone. L'anno successivo un aereo in fase di decollo è uscito di pista all'aeroporto di Lukla, vicino all'Everest, colpendo due elicotteri e uccidendo tre persone. Nel 2019 un elicottero si è schiantato in una zona collinare a est del Paese uccidendo sette persone, incluso l'allora ministro del turismo, Rabindra Adhikari.