Bus carico di migranti si ribalta: molti morti e feriti, anche minori

Tragico incidente stradale in Messico, che richiama alla mente quello avvenuto a Mestre in Italia solo qualche giorno fa. Un autobus, su cui viaggiavano un gruppo di migranti haitiani e venezuelani, 55 persone in tutto, si è ribaltato sull'autostrada che collega Oaxaca a Città del Messico, tra lo stato di Puebla e Oaxaca. Un tratto di strada molto tortuoso.

Il bilancio delle vittime è pesante: almeno 18 persone hanno perso la vita. Tra le vittime ci sarebbero due donne, tre minori e 13 uomini. I feriti sono 27, sono stati trasportati tutti in ospedale.

"Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente mortale avvenuto sull’autostrada Oaxaca-Cuacnopalan, in cui sono morti diversi migranti - ha dichiarato su X il governatore dello stato di Oaxaca, Salomón Jara Cruz -. Il nostro personale governativo sta già fornendo assistenza alle persone colpite".

