Minibus precipita in un burrone: morti tutti i passeggeri

Ci sono almeno due donne e un bambino tra le vittime del bus precipitato in un burrone in Marocco, incidente che ha provocato la morte di 24 persone. Si trovavano tutte su un minibus che stava percorrendo una strada di montagna per recarsi in visita a un mercato settimanale nella città di Demnate, nella provincia di Azilal, al centro del Paese.

Si tratta di uno dei peggiori incidenti stradali mai avvenuti nel Paese nordafricano. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo si sarebbe ribaltato in curva, per poi finire nel burrone. "Tutti i passeggeri sono morti", ha dichiarato Youssef Makhloufi, direttore dell'ospedale di Demnate. Impressionanti le immagini diffuse dall'emittente pubblica 2M, che mostrano il veicolo schiacciato sul fondo del dirupo.

Continua a leggere su Today.it...