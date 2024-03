Israele bombarda anche in Siria: decine di morti

Missili israeliani sulla Siria. Nella notte le forze armate di Netanyahu hanno bombardato diversi siti nella zona di Aleppo, provocando la morte di almeno 36 persone. Secondo il ministero della Difesa siriano gli attacchi sono partiti intorno all'01:45 ora locale di oggi, venerdì 29 marzo (le 22.45 di giovedì 28 in Italia): tra le vittime ci sarebbero cinque membri del gruppo armato libanese Hezbollah, personale militare e diversi civili.

Israele, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), ha attaccato in Siria con l'obiettivo di colpire alcuni depositi di armi utilizzati dai miliziani libanesi. Da quanto riportano i media arabi, il raid israeliano sarebbe avvenuto "in concomitanza" con un attacco di droni contro civili che il dicastero siriano ha descritto come condotto da "organizzazioni terroristiche" della città di Idlib. Oltre al bilancio delle vittime, ancora in via di definizione, ci sarebbero anche decine di persone rimaste ferite. Il governo israeliano non ha commentato l'attacco, mentre quello siriano al momento non ha fornito ancora dati ufficiali sul numero dei morti.

Da quanto è iniziata la guerra civile siriana, nel 2011, Israele ha lanciato centinaia di attacchi contro la Siria, prendendo di mira soprattutto i gruppi alleati con l'Iran, tra i più importanti sostenitori del gruppo militante palestinese Hamas. Gli attacchi sono diventati più frequenti dallo scorso 7 ottobre, giorno in cui Israele ha iniziato la sua "vendetta" dopo l'attentato dell'organizzazione palestinese, dando inizio agli scontri, ancora in corso, sulla Striscia di Gaza. In questi mesi anche Hezbollah ha lanciato diversi attacchi contro Israele dal sud del Libano.