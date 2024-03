"Questi aerei non sono sicuri": ingegnere di Boeing trovato morto

John Barnett, ex dipendente del colosso aerospaziale statunitense Boeing che aveva denunciato pubblicamente violazioni degli standard di sicurezza nei processi di produzione degli aerei di linea della compagnia, è stato ritrovato senza vita. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il 62enne ingegnere con oltre trent'anni di carriera in Boeing, durante i quali aveva anche assunto il ruolo di responsabile della qualità, è morto sabato 9 marzo, pare per una "ferita di arma da fuoco autoinflitta".

John Barnett ha lavorato per Boeing per 32 anni, fino al suo pensionamento nel 2017, per motivi di salute. Nei giorni precedenti la sua morte, aveva testimoniato in una causa contro la società. Boeing ha detto che è rattristata dalla notizia della scomparsa dell'uomo. Dal 2010 ha lavorato come responsabile della qualità presso lo stabilimento di North Charleston (Carolina del Sud), realizzando il "787 Dreamliner", un aereo di linea all'avanguardia utilizzato principalmente su rotte a lungo raggio. Nel 2019, Barnett ha dichiarato alla Bbc che "i lavoratori sotto pressione sulla linea di produzione avevano deliberatamente montato parti che non rispettavano gli standard di sicurezza sugli aerei". Ha anche affermato di aver scoperto seri problemi con i sistemi di ossigeno a bordo: una maschera respiratoria su quattro non funzionerebbe in caso di emergenza. Ha detto che subito dopo aver iniziato a lavorare nella Carolina del Sud si era preoccupato che la spinta per costruire nuovi aerei significasse che il processo di assemblaggio fosse affrettato e la sicurezza fosse compromessa.

Barnett ha affermato di aver allertato i dirigenti delle sue preoccupazioni, ma che non è stata intrapresa alcuna azione. Boeing ha sempre negato le sue affermazioni. Tuttavia, una revisione del 2017 da parte dell'ente regolatore statunitense, la Federal aviation administration (Faa), ha confermato alcune delle preoccupazioni di Barnett. A Boeing è stato ordinato di intraprendere azioni correttive. Dopo essere andato in pensione, ha intrapreso una lunga azione legale contro l'azienda, accusandola di denigrarlo e di ostacolare la sua carriera a causa dei problemi da lui segnalati. Accuse respinte dalla Boeing.

Al momento della sua morte, Barnett si trovava a Charleston per alcuni colloqui legali a quel caso. Sabato scorso avrebbe dovuto essere sottoposto ad un ulteriore interrogatorio. Non si è presentato e sono scattate le ricerche: è stato trovato morto nel parcheggio di un hotel. Parlando alla Bbc, il suo avvocato ha descritto la sua morte come "tragica". In un comunicato Boeing ha dichiarato: "Siamo rattristati dalla scomparsa del signor Barnett e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici".

Boeing ha annunciato alla fine del mese scorso la sostituzione di uno dei suoi principali dirigenti, a seguito delle polemiche legate ai problemi di sicurezza che hanno funestato l'aereo di linea 737 Max, soprattutto dopo il distacco di un portellone durante un volo operato dalla compagnia aerea Alaska Airlines lo scorso gennaio. Boeing ha annunciato la sostituzione di Ed Clark, vicepresidente per il programma 737 e direttore generale dello stabilimento dell'azienda a Renton, nello stato di Washington, con Katie Ringgold, che in precedenza ha supervisionato le consegne dei 737 ai clienti.

Clark, che ha lavorato in Boeing per circa 18 anni, aveva assunto la direzione dello stabilimento di Renton nel 2021, mentre l'azienda cercava di riprendersi dai due gravissimi incidenti aerei che avevano coinvolto velivoli di linea 737 Max nel 2018 e nel 2019. Boeing ha annunciato ieri anche la creazione di un nuovo ruolo dirigenziale per la supervisione del controllo di qualità, che verrà affidato a un'altra vicepresidente dell'azienda, Elizabeth Lund.