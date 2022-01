Il serial killer col carrello della spesa: almeno 5 donne uccise

Cinque vittime. Almeno. Potrebbero essere molte di più. L'ultimo macabro ritrovamento è stato fatto nel cuore di Washington, a due passi da Capitol Hill. In un carrello del supermercato abbandonato nei pressi di Union Station c'era il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. E' la quinta vittima dell'assassino seriale ormai noto come 'the Shopping Cart Killer', il killer del carrello della spesa.

Lui si chiama Anthony Robinson, ha 35 anni ed è in carcere, nel penitenziario di Rockingham, in Virginia, da novembre. Pendono sul suo capo le accuse di aver ucciso due donne i cui corpi sono stati ritrovati dentro un sacco di plastica sistemato anch'esso in un carrello, abbandonato nella boscaglia alle porte della cittadina di Alexandria.

Altre due ragazze erano state fatte sparire con le stesse modalità e rinvenute sempre in Virginia, non lontano Washington. Le vittime avevano tutte tra i 29 e i 54 anni. Una era incinta un'altra era madre di sei figli. Dopo la scoperta della quinta vittima, 40 anni, il timore è che la lista si possa allungare, e non di poco.

Trapelano pochi dettagli sul killer. Anthony Robinson è un senza fissa dimora, qualche lavoro, sempre saltuario, tra New York e Washington. Seguiva sempre lo stesso piano. Conosceva le vittime su alcuni siti di dating online e dava loro appuntamento in alcuni motel. Qui le tramortiva e poi le uccideva. Infine le trasportava altrove con dei carrelli del supermercato.

Anche per l'ultimo caso, quello del cadavere trovato vicino a Union Station, gli inquirenti hanno appurato come Robinson sia stato l'ultima persona contattata dalla vittima tramite cellulare, dopo un appuntamento preso online. Johnson dovrebbe evitare la sedia elettrica o l'iniezione letale: la Virginia di recente è stato il ventitreesimo stato Usa ad abolire la pena di morte.