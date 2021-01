Una forte esplosione si è verificata nel centro di Madrid, in via Toledo, all'altezza della Chiesa Virgen de la Paloma e vicino a una casa di riposo. Lo riporta El Pais citando testimoni e spiegando che la deflagrazione ha causato un incendio

Una forte esplosione si è verificata nel centro di Madrid, in via Toledo, all'altezza della Chiesa Virgen de la Paloma e vicino a una casa di riposo. Lo riporta El Pais citando testimoni e spiegando che la deflagrazione ha causato un incendio. La polizia sta evacuando molti anziani, ma il direttore della casa di riposo ha spiegato che ''nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito''. Crollati gli ultimi tre piani dell'edificio dove è avvenuta l'esplosione. Vicino alla struttura si trova una scuola. L'esplosione ha mandato in frantumi le finestre dell'hotel Ganivet e gli ospiti all'interno vengono evacuati. Ci sarebbero almeno tre morti.

L'esplosione che ha sventrato un palazzo a Madrid