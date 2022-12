Marco Pannone: l'italiano di 25 anni in coma a Londra dopo un brutale pestaggio al pub

A Londra un 25enne italiano originario di Fondi (Latina), Marco Pannone, è in coma dopo una brutale aggressione subita fuori da un pub nella notte tra venerdì e sabato. Ripetutamente preso a pugni, il giovane è stato poi lasciato a terra sul retro del locale. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King's College Hospital.

La famiglia in Italia è stata avvisata sabato mattina, intorno alle 10, sui social network, da un amico del ragazzo: un messaggio scioccante arrivato sul profilo della sorella maggiore dove si diceva solamente che Marco era stato aggredito, che era stato portato in ospedale e stava molto male. Le condizioni del ragazzo sarebbero molto gravi: nel corso di un delicato intervento chirurgico si è resa necessaria l'asportazione di parte della calotta cranica.

Uno zio di Marco Pannone, contattato da Leggo, si è subito attivato e lamenta l'assenza totale di informazioni su quanto accaduto al nipote: "Al Consolato non sapevano nulla dell'accaduto, gliel'ho comunicato io. Anche dalla polizia londinese quasi nessuna informazione. Non riusciamo ad avere informazioni, è assurdo. Possibile che non ci fossero telecamere dentro o fuori il locale? Perché nessuno ci aiuta? Siamo stati completamente abbandonati anche dalle istituzioni italiane". Non si conoscono i dettagli e la dinamica della violenta aggressione subita da Pannone nel quartiere di Brixton.