Incubo sulle montagne russe: passeggeri bloccati per 6 ore a 32 metri d'altezza

Il divertimento che si trasforma in un incubo, una lenta agonia che, per fortuna, si è conclusa senza ulteriori conseguenze spiacevoli per le nove persone che sabato scorso sono rimaste bloccate per 6 ore a 32 metri di altezza a causa di un malfunzionamento sulle montagne russe. Teatro della vicenda il celebre parco divertimenti di Plopsaland a La Panne: a tenere "in ostaggio" i passeggeri è stata la giostra "Ride to happiness", la più alta di tutto il Belgio. A vivere questo pomeriggio di terrore sono state nove persone, salite a bordo della giostra intorno alle 17.30. L'adrenalina per la partenza si è ben presto trasformata in paura, quando il convoglio è rimasto bloccato a 32 metri da terra.

Per trarre in salvo i nove passeggeri, cinque di nazionalità belga, tre tedeschi e un olandese, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato una gru per arrivare fino al treno dove si trovavano le persone, impaurite ma in buone condizioni. ''Non sono rimasti feriti, ma avevano molto freddo'': ha dichiarato ai media locali Kistof Louagie, il vigile del fuoco portavoce dell'area di soccorso di Westhoek

? ALERTE | Le sauvetage sur le grand huit de #Plopsaland De Panne rendu difficile par les bourrasques de vent, le conteneur attaché à la grue ayant commencé à tourner. L’opération est toujours en cours ?? https://t.co/1wneuCFtje ? De Krant Van West-Vlaanderen #StarParc pic.twitter.com/4ecCstRYdR — StarParc.be ? ?? (@StarParc_be) February 19, 2022

Il maltempo provocato dalla tempesta Eunice, che da giorni porta vento e temporali in giro per l'Europa, ha reso le operazioni di soccorso ancora più difficoltose: l'evacuazione di passeggeri è iniziata soltanto alle 21, concludendosi poi alle 23.30. Al momento non è ancora chiaro quale sia stata la causa alla base del malfunzionamento della giostra. Le immagini dei soccorsi, con le nove persone che vengono tratte in salvo dai vigili del fuoco, sono diventate virali sui social.