Orrore in carcere, almeno 41 morti: "Molte donne carbonizzate"

Ecatombe in carcere. Sono almeno 41 le donne morte e numerose quelle rimaste ferite in un carcere femminile 25 km a nord della capitale honduregna Tegucigalpa, al termine di un probabile scontro tra bande rivali. Alcune detenute hanno chiuso quelle della gang avversaria nelle celle, appiccando poi il fuoco. L e vittime farebbero parte della gang del terrore Mara Salvatrucha, il che sembra indicare che l 'aggressione è stata compiuta da detenute della banda rivale, Barrio 18.

Almeno 41 morti, molte vittime carbonizzate

Molte le vittime carbonizzate. I funzionari della prigione affermano che l'incendio ha causato la maggior parte dei morti, ma alcune delle vittime sono state uccise. Il vice ministro della sicurezza del paese centroamericano, Julissa Villanueva, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha promesso di reprimere la violenza. Ha inoltre autorizzato "l'intervento immediato" di vigili del fuoco, polizia e militari. Non è ancora chiaro se tutti coloro che sono stati uccisi fossero detenuti del carcere, che ospita circa 900 persone.

Delma Ordonez, che rappresenta i familiari dei detenuti, ha detto ai media locali che una parte della prigione è stata "completamente distrutta" dalle violenze. I video pubblicati sui social media mostrano un'enorme nuvola di fumo grigio che si alza dal carcere femminile. La presidente Xiomara Castro, che l'anno scorso ha lanciato un giro di vite contro la violenza delle gang, ha dichiarato sui social di essere "scioccata" e ha assicurato che saranno avviate indagini per perseguire "tutte quelle persone in carcere che sono in collusione con la criminalità organizzata".

L'Honduras è lacerato dalla violenza